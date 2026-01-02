Cum să revii rapid în formă după Revelion: sfaturi simple

Sărbătorile vin adesea cu mese bogate, dulciuri și alcool. După Revelion, multe persoane observă kilograme în plus și o stare generală de oboseală. Nutriționiștii și antrenorii de fitness spun că revenirea la forma de dinainte este posibilă, dacă urmezi câteva reguli simple.

Primul pas este reluarea unei alimentații echilibrate. Trebuie să respecți cele trei mese principale ale zilei. Dimineața, un pahar cu apă și suc de lămâie ajută ficatul și stimulează eliminarea grăsimilor. În primele zile după sărbători, specialiștii recomandă să eviți lactatele. Alege fructe proaspete și piureuri din legume.

La prânz, carnea roșie este bine să lipsească din farfurie, poți alege pește, pui, carne albă sau mâncăruri vegetariene. Garnitura trebuie să conțină multe legume, salate bogate în vitamina C și orez integral. Dacă simți nevoia unei gustări, optează pentru fructe oleaginoase sau smoothies. Nu consuma mai mult de 15 nuci, alune sau caju pe zi. Smoothies trebuie să conțină 60 la sută fructe și 40 la sută legume.

Hidratarea joacă un rol important. Ai nevoie de aproximativ doi litri de lichide pe zi. Poți consuma apă, supe sau ceaiuri.

Cina trebuie să fie ușoară. O supă cremă, o salată de crudități cu suc de lămâie și un fruct sunt suficiente pentru seară.

Alimentația corectă ajută la eliminarea toxinelor și a kilogramelor acumulate. Pentru rezultate mai rapide, mișcarea este esențială. Chiar dacă nu ai timp sau motivație, activitatea fizică trebuie să existe. Este mai eficient să faci puțină mișcare regulat decât un efort mare, dar rar.

O plimbare de 30 de minute, de trei ori pe săptămână, aduce mai multe beneficii decât o sesiune lungă și obositoare la sală. Specialiștii recomandă activitățile cardio. Bicicleta eliptică și aparatul de vâslit sunt printre cele mai eficiente pentru arderea caloriilor și recăpătarea energiei.

Pașii mici, dar constanți, te ajută să revii mai repede la starea de bine după excesele de sărbători.