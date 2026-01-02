Cel mai lung zbor din lume va fi lansat în 2027. Pasagerii vor putea vedea două răsărituri

Călătoriile aeriene se pregătesc pentru o schimbare istorică. Un zbor direct de 22 de ore între Londra și Sydney promite să rescrie regulile aviației comerciale și să ofere pasagerilor o experiență unică, cu două răsărituri de soare văzute din avion.

Cum va arăta cel mai lung zbor comercial non-stop din lume

Ruta Londra–Sydney va deveni, în 2027, cel mai lung zbor comercial fără escală operat vreodată, depășind recordurile actuale din industria aviației.

În prezent, drumul dintre Europa și Australia presupune cel puțin o oprire și poate dura aproximativ 30 de ore. Noul zbor va reduce semnificativ timpul petrecut în aer, ajungând la circa 22 de ore.

Această performanță este posibilă datorită unui avion special conceput pentru distanțe extreme, cu autonomie extinsă și un rezervor suplimentar de combustibil de aproximativ 20.000 de litri.

Aeronava este gândită să parcurgă mii de kilometri fără realimentare, acoperind aproape jumătate din glob într-o singură cursă. Testele pentru această rută vor începe înainte de lansarea oficială, programată pentru prima jumătate a anului 2027.

Ce schimbări aduce confortului pasagerilor un zbor de 22 de ore

Un zbor atât de lung ridică provocări serioase legate de oboseală și adaptarea organismului. Tocmai de aceea, cabina avionului a fost complet regândită. Numărul de locuri va fi redus la 238, față de peste 300 în mod obișnuit, pentru a oferi mai mult spațiu și libertate de mișcare.

La bord va exista o zonă dedicată relaxării și stării de bine, unde pasagerii se vor putea întinde, face exerciții ușoare și lua pauze de mișcare. Iluminatul, mesele și programul de somn vor fi atent calibrate pentru a diminua efectele decalajului orar.

Designul interior este bazat pe cercetări științifice privind ritmul biologic, astfel încât experiența celor 22 de ore să fie cât mai ușor de suportat, relatează Time Out.

De ce acest zbor marchează o nouă eră în aviație

Lansarea acestui traseu nu este doar o realizare tehnică, ci și un pas important în redefinirea modului în care oamenii călătoresc pe distanțe foarte mari.

Eliminarea escalelor înseamnă mai puțin stres, mai puțin timp pierdut în aeroporturi și o conexiune directă între două continente îndepărtate.

În contextul în care există deja zboruri extrem de lungi, precum cel dintre Buenos Aires și Shanghai, care poate ajunge la aproape 29 de ore cu opriri, noul serviciu non-stop ridică standardele pentru viitor.

Reducerea duratei călătoriei cu până la patru ore și accentul pus pe confort ar putea transforma zborurile ultra-lungi într-o opțiune tot mai atractivă.

În 2027, pasagerii nu vor traversa doar mii de kilometri, ci vor experimenta o nouă perspectivă asupra timpului, spațiului și călătoriei, cu privilegiul rar de a vedea două răsărituri într-o singură zi, deasupra norilor.