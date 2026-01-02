Meteo, 2 ianuarie 2026: temperaturi cu minus dimineața și vreme cu plus, pe parcursul zilei

Fără precipitații se anunță a doua zi din anul 2026, conform prognozelor meteorologilor. Astfel, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, în orele dimineții vom avea temperaturi cu minus, iar pe parcursul zilei temperatura aerului va crește.

În termometre vom avea până la -2 grade Celsius dimineața și până la +3 grade Celsius, pe parcursul zilei. Probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 64 procente, iar vântul va bate cu viteza de 19 km/oră. Mâine vremea nu se va schimba.