De ce ne face ceapa să plângem?

Ceapa este un ingredient de bază în bucătăria noastră, dar aproape fiecare dintre noi știe senzația neplăcută de ochi care ustură și lacrimi care curg atunci când o tăiem. De ce se întâmplă acest lucru?

Reacția chimică din ceapă

Atunci când ceapa este întreagă, ea este sigură. Problemele apar abia când o tăiem. În interiorul celulelor se află aminoacizi sulfuroși și o enzimă numită alinază. Atât timp cât sunt separate, nu se întâmplă nimic. Însă, când ceapa este tăiată, pereții celulari se rup și enzima intră în contact cu aminoacizii. În urma reacției se formează propanthial-S-oxid, un gaz cunoscut popular drept „agentul de rupere a cepei”.

Cum ajunge gazul la ochi

Gazul eliberat se ridică în aer și ajunge la suprafața ochilor. Acolo se combină cu umezeala naturală și formează o soluție slabă de acid sulfuric. Acesta irită nervii oculari, iar creierul dă imediat comanda de a produce lacrimi pentru a spăla substanța iritantă.

De aceea, „lacrimile de ceapă” nu sunt emoționale, ci reflexe – un mecanism natural de apărare.

Ceapa și strategia ei de apărare

De fapt, acesta este modul cepei de a se proteja de insecte și animale. Substanțele cu sulf au gust neplăcut și irită mucoasele, ceea ce descurajează consumul. Pentru oameni, efectul nu este periculos, dar este deranjant.

De ce unele cepe „plâng” mai mult:

Ceapa albă și galbenă conțin cei mai mulți compuși iritanți.

conțin cei mai mulți compuși iritanți. Ceapa roșie și violet au mai puțini, dar pot provoca totuși lacrimi.

au mai puțini, dar pot provoca totuși lacrimi. Ceapa dulce sau ceapa verde aproape că nu provoacă lăcrimare, fiind preferată în salate.

De asemenea, cepele crescute în soluri bogate în sulf sunt mai „puternice” la tăiat.

Cum putem evita lacrimile

Există câteva trucuri simple care reduc efectul lacrimogen al cepei:

folosiți un cuțit foarte ascuțit , care zdrobește mai puține celule;

, care zdrobește mai puține celule; țineți ceapa câteva minute la frigider înainte de a o tăia;

înainte de a o tăia; tăiați în apropierea unui ventilator sau sub hotă;

sau sub hotă; purtați ochelari de protecție sau chiar de înot;

sau chiar de înot; feliați ceapa în apă – chiar dacă metoda nu este foarte practică.

Ce să faci dacă ochii te ustură

Dacă totuși ceapa a câștigat „lupta”, poți să:

clătești ochii cu apă rece ;

; aplici o compresă rece ;

; folosești picături pentru ochi ;

; sau să încerci un remediu popular: felii de castravete pe pleoape, pentru efect răcoritor.

Ceapa ne face să plângem din cauza unei reacții chimice naturale, menite să o protejeze. Chiar dacă este neplăcut, nu este periculos, iar cu câteva metode simple putem să reducem lacrimile și să ne bucurăm liniștiți de aroma ei în mâncare.