FALS: Misiunea OSCE în Moldova și-a exprimat îngrijorarea privind reducerea numărului de secții de votare pentru alegătorii transnistreni

Mai multe surse online, în special din regiunea transnistreană, au promovat afirmația potrivit căreia Misiunea OSCE în Moldova și-a exprimat îngrijorarea privind micșorarea numărului de secții de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Afirmația este falsă. Misiunea OSCE în Moldova nu a exprimat o asemenea poziție, iar sursele care au lansat dezinformarea fac parte dintr-o rețea de canale pro-Kremlin care obișnuiesc să dezinformeze.

Joi, 21 august, mai multe canale de Telegram și surse media din regiunea transnistreană au afirmat că Misiunea OSCE în Moldova „a atras atenția” sau „și-a exprimat îngrijorarea” privind „planurile Chișinăului de a reduce numărul secțiilor de votare din Transnistria pentru alegerile parlamentare din toamnă”. Sursele precizează că autoritățile R. Moldova intenționează să reducă secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului de la 41 la 10.

Informațiile au fost publicate pe mai multe canale de Telegram, majoritatea transnistrene (ТСВ Приднестровье, Дежурный по СНГ, Молдавский Крот, Новости Молдовы, НП inform, Ящик Пандоры, Приднестровец, Молдавский Vагон, МЯСОРУБКА NEWS și ТРИКОЛОР НАД ДНЕСТРОМ), dar și pe cel puțin două canale (Республика Одесса, Ukraine Reality) folosite anterior pentru a distribui falsurile campaniei de dezinformare rusești Matrioșka.

Informația a fost publicată și de unele site-uri și conturi de Facebook, dar și pe YouTube.

„Îngrijorare” inventată

Sursele au făcut trimitere la un comunicat oficial de presă al Biroul politici de reintegrare (BPR) al Republicii Moldova, în care se vorbește despre întrevederea avută miercuri, 20 august, de vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, cu reprezentanții Misiunii OSCE în Moldova. La rândul ei, Misiunea a distribuit pe pagina sa oficială de Facebook comunicatul BPR, însoțindu-l de o postare în care se referă, în mare parte, la aceleași aspecte care se regăsesc în comunicat.

„Ieri, Izabela Sylwia Hartmann, ofițerul responsabil/șeful interimar al misiunii, s-a întâlnit cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Roman Roșca. Dialogul s-a concentrat pe problemele cheie care afectează locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru și pe importanța dialogului pașnic pentru a aborda provocările comune. În ziua alegerilor, Misiunea va monitoriza îndeaproape situația generală din Zona de Securitate și libertatea de mișcare a alegătorilor (în original: “Yesterday, Officer-in-Charge/Head of Mission ad interim, Izabela Sylwia Hartmann, met with Deputy Prime Minister for Reintegration Roman Roșca. The dialogue focused on key issues affecting residents on both banks of the Dniester/Nistru River and the importance of peaceful dialogue to address common challenges. On Election Day, the Mission will closely monitor the overall situation in the Security Zone and the freedom of movement for voters”), se arată în postarea Misiunii.

Atât comunicatul BPR, cât și postarea Misiunii OSCE în Moldova nu conține vreo formulare prin care Misiunea și-ar exprima îngrijorarea sau ar atrage atenția asupra intenției autorităților de la Chișinău de a reduce numărul de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, deschise pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale.

Contactată de Stopfals.md, purtătoarea de cuvânt a Misiunii, Nino Sukhitashvili, a declarat că instituția nu face comentarii suplimentare, și că toate informațiile pe care a dorit să le comunice în mod public se regăsesc în postarea de pe pagina de Facebook a misiunii.

Ce spun autoritățile despre reducerea numărului de secții de votare pentru alegătorii transnistreni?

Nu există, deocamdată, o decizie privind reducerea până la 10 a numărului de secții pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Cu toate acestea, cel puțin doi oficiali de la Chișinău au anunțat în ultimele zile despre o asemenea intenție.

La 20 august, vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a făcut următoarele declarații pentru jurnaliști „În trecut, am fost martori la un vot organizat și influențat din partea regiunii transnistrene, iar misiunea noastră de bază este organizarea unui proces electoral bazat pe corectitudine și libera exprimare. De aici trebuie să reiasă și numărul secțiilor de votare, care desigur că, într-un final, va fi aprobat de către CEC. Menționez faptul că nici un partid politic și nici un candidat în procesul electoral nu își poate desfășura campanie electorală în mod liber pe teritoriul regiunii transnistrene. Tiraspolul nu respectă legislația și Constituția, motiv pentru care nu putem vorbi despre un proces democratic și liber în regiune”.

În cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 13 august (de la 01:55:20), vicepreședintele CEC Pavel Postică a afirmat că autoritățile analizează posibilitatea reducerii numărului secțiilor de votare din regiunea transnistreană până la 10 unități. El a explicat că raționamentul reiese din prevederile legale, dar și luând în calcul dinamica de participare a alegătorilor din regiunea transnistreană la scrutinele anterioare din R. Moldova.

„Potrivit prevederilor legale care sunt, la această etapă, în Codul electoral al R. Moldova, pentru alegătorii din regiunea transnistreană urmează a fi deschise 10 secții de votare. Și noi, la CEC, suntem conștienți că acest număr poate trezi anumite discuții sau acuzații, dar asta e norma legală. Din acest considerent și noi – eu împreună colegii din direcția Management Alegeri, am încercat să găsim o soluție care să îmbine perfect acele prevederi legale care există cu căi de acces care există către secțiile de votare, așa încât să putem să organizăm deschiderea secțiilor de votare cât mai facil posibil, reieșind inclusiv din acele prevederi legale care există și din acea dinamică de participare a alegătorilor din regiunea transnistreană la scrutinele din R. Moldova. Reiterez, ultimele trei scrutine, dinamica este următoarea: 28 de mii în anul 2021, 31 mii în turul doi – alegeri prezidențiale; 26 mii în turul doi la alegeri prezidențiale de anul trecut și referendumul republican, dacă facem o medie a participării alegătorilor din regiune la ultimele scrutine, avem aproape 29 de mii. Dacă raportăm la numărul de alegători arondat la o secție de votare, trebuie să deschidem 10 secții de votare – asta este realitatea”, a declarat Postică.

Vicepreședintele CEC a precizat că termenul limită pentru organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului este 24 august.

Stopfals.md precizează că numărul dezinformărilor legate de alegerile parlamentare crește pe măsura apropierii datei de 28 septembrie. Câteva exemple de falsuri și manipulări recente – aici, aici sau aici.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md