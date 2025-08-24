PS Patroclu despre Mănăstirea Rudi, calea călugăriei și politica de pe amvon la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
141

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat PS Patroclu, duhovnic al Mănăstirii „Sf. Treime” din satul Rudi, Episcop de Dondușeni și Vicar al Eparhiei de Edineț și Briceni. Am discutat cu protagonistul nostru despre istoria Mănăstirii Rudi, cum a ales calea călugăriei și politica vs religie.

Am mai vorbit cu PS Patroclu despre satul natal Racovăț, familie, ce au spus părinții când le-a zis că vrea să devină călugăr, cum a ajuns la Nicoreni, relația cu PS Dorimedont, despre un sfert de veac la Mănăstirea Rudi, istoria sfântului locaș, restaurarea mănăstirii, cum a fost înălțată biserica veche fără să fie ridicată, pregătirea pentru aniversarea de 250 ani a mănăstirii, divizarea ortodocșilor, politica de pe amvon, integrarea europeană, războiul dintre Rusia și Ucraina și altele.

Urmăriți AICI și alte emisiuni “Interviu cu soroceni”.

Articolul precedent„Valorile care ne unesc” – acesta este genericul primei lecții din acest an, obligatorie pentru toate școlile și liceele, publice și private
Articolul următorFALS: Misiunea OSCE în Moldova și-a exprimat îngrijorarea privind reducerea numărului de secții de votare pentru alegătorii transnistreni
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.