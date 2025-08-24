PS Patroclu despre Mănăstirea Rudi, calea călugăriei și politica de pe amvon la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat PS Patroclu, duhovnic al Mănăstirii „Sf. Treime” din satul Rudi, Episcop de Dondușeni și Vicar al Eparhiei de Edineț și Briceni. Am discutat cu protagonistul nostru despre istoria Mănăstirii Rudi, cum a ales calea călugăriei și politica vs religie.

Am mai vorbit cu PS Patroclu despre satul natal Racovăț, familie, ce au spus părinții când le-a zis că vrea să devină călugăr, cum a ajuns la Nicoreni, relația cu PS Dorimedont, despre un sfert de veac la Mănăstirea Rudi, istoria sfântului locaș, restaurarea mănăstirii, cum a fost înălțată biserica veche fără să fie ridicată, pregătirea pentru aniversarea de 250 ani a mănăstirii, divizarea ortodocșilor, politica de pe amvon, integrarea europeană, războiul dintre Rusia și Ucraina și altele.