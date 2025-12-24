De astăzi și până la 9 ianuarie 2026 elevii sunt în vacanță

Timp de 15 zile, începând cu ziua de astăzi și până la 9 ianuarie 2026, elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă. Astfel, s-a încheiat primul semestru din anul de studii 2025-2026.

De altfel, instituțiile de învățământ pot să decidă data exactă pentru începutul semestrului II: din data de 9 ianuarie sau din 12 ianuarie 2026. În situația deciziei de începere a lecțiilor din 12 ianuarie 2026, modalitatea de recuperare a orelor din ziua de vineri, 9 ianuarie 2026, va fi stabilită de instituia de învățământ până la vacanța de vară.

Următoarea vacanță a elevilor va fi cea de primăvară, care va avea loc în perioada 5-8 martie 2025. Până la sfârșitul anului de studii, elevii vor mai avea o vacanță, cea de Paști. Aceasta va avea zece zile, în intervalul 11-20 aprilie.