Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, de comiterea faptelor de viol și omor.

Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul Ciocana al capitalei. Ulterior, în urma unui conflict, acesta ar fi omorât victima prin sugrumare.

Pentru a induce în eroare organele de drept, bărbatul ar fi înscenat un suicid, provocând tăieturi la mâna victimei cu un obiect tăietor-înțepător. Totodată, pentru a șterge urmele infracțiunii, acesta ar fi inundat apartamentul. Ulterior, suprafețele din apartament le-a prelucrat cu spirt și alte soluții farmaceutice. După comiterea faptei, învinuitul a părăsit teritoriul Republicii Moldova, utilizând un pașaport fals, însă ulterior a fost localizat și repatriat dintr-o țară a Uniunii Europene. Pe parcursul urmăririi penale, acesta nu și-a recunoscut vinovăția, informează procuratura.md Bărbatul riscă închisoare de până la 20 de ani sau detențiune pe viață. Urmărirea penală a fost exercitată de organul de urmărire penală al IP Ciocana cu suportul ofițerilor de investigație ai IP Ciocana și ai DP Chișinău, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana.