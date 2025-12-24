Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale

De către
OdN
-
0
282

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, de comiterea faptelor de viol și omor.

Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul Ciocana al capitalei. Ulterior, în urma unui conflict, acesta ar fi omorât victima prin sugrumare.

Pentru a induce în eroare organele de drept, bărbatul ar fi înscenat un suicid, provocând tăieturi la mâna victimei cu un obiect tăietor-înțepător. Totodată, pentru a șterge urmele infracțiunii, acesta ar fi inundat apartamentul. Ulterior, suprafețele din apartament le-a prelucrat cu spirt și alte soluții farmaceutice.

După comiterea faptei, învinuitul a părăsit teritoriul Republicii Moldova, utilizând un pașaport fals, însă ulterior a fost localizat și repatriat dintr-o țară a Uniunii Europene.

Pe parcursul urmăririi penale, acesta nu și-a recunoscut vinovăția, informează procuratura.md

Bărbatul riscă închisoare de până la 20 de ani sau detențiune pe viață.

Urmărirea penală a fost exercitată de organul de urmărire penală al IP Ciocana cu suportul ofițerilor de investigație ai IP Ciocana și ai DP Chișinău, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana.


Articolul precedentDe astăzi și până la 9 ianuarie 2026 elevii sunt în vacanță
Articolul următorUcraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.