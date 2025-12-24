După săptămâni de negocieri intense, Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Documentul, redus de la 28 la 20 de puncte, a fost prezentat jurnaliștilor de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent, citat de moldpres.md.

Potrivit lui Zelenski, noul cadru de negociere este însoțit de mai multe documente-cheie: un proiect de garanții de securitate tripartite între Ucraina, SUA și Europa, un acord bilateral de securitate Kiev–Washington, precum și un document separat privind cooperarea economică, descris drept o „foaie de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.

„Am înregistrat progrese semnificative în finalizarea documentelor”, a declarat președintele ucrainean. SUA urmează să transmită proiectul planului de pace Moscovei miercuri, 24 decembrie. În cazul unui acord, documentul ar urma să fie semnat de liderii Ucrainei, SUA, Europei și Rusiei, iar încetarea focului ar intra în vigoare imediat după semnare. Ulterior, acordul va trebui ratificat de parlamentul ucrainean și/sau susținut printr-un referendum național, care ar putea avea loc în termen de 60 de zile.

Planul prevede recunoașterea Ucrainei ca stat suveran, un acord complet de neagresiune între Kiev și Moscova, instituirea unui mecanism de monitorizare a liniei frontului cu ajutorul supravegherii prin satelit, precum și garanții solide de securitate pentru Ucraina, „asemănătoare articolului 5” al NATO. În același timp, documentul nu menționează aderarea Ucrainei la NATO, un subiect sensibil în negocieri.

Un capitol important este dedicat perspectivei europene a Ucrainei. Planul stipulează aderarea la Uniunea Europeană la o dată clar stabilită, Zelenski menționând anii 2027 sau 2028 drept opțiuni posibile, precum și acces preferențial pe termen scurt la piața UE.

De asemenea, este prevăzut un amplu pachet de reconstrucție și dezvoltare economică, care include investiții în infrastructură, energie, tehnologii avansate și reconstrucția zonelor devastate de război. Scopul este mobilizarea a până la 800 de miliarde de dolari, suma estimată a pagubelor provocate de invazia rusă.

Totuși, rămân două puncte majore asupra cărora Ucraina și SUA nu au ajuns încă la un consens: controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de Rusia, și statutul regiunii Donbas. Kievul respinge orice control rusesc asupra centralei nucleare și insistă asupra demilitarizării zonei pentru a garanta securitatea.

În ceea ce privește teritoriile ocupate, planul propune recunoașterea de facto a liniei frontului la momentul semnării, desfășurarea unor forțe internaționale de monitorizare și posibilitatea creării unor „zone economice libere” ca soluție de compromis. „Dacă rămânem unde suntem și toate regiunile sunt incluse, putem ajunge la un acord. Altfel, războiul continuă”, a avertizat Zelenski.

Planul mai include prevederi privind libertatea de navigație în Marea Neagră, schimbul de prizonieri „toți pentru toți”, eliberarea civililor reținuți, organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina după semnarea acordului și instituirea unui mecanism internațional de monitorizare a respectării înțelegerii, cu sancțiuni clare în caz de încălcare.

Încetarea focului ar urma să intre în vigoare imediat ce toate părțile implicate își vor da acordul asupra documentului final.