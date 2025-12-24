De la Poliția Națională, urare elevilor – vacanță de iarnă în siguranță să aveți!

În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă – un timp al bucuriei, relaxării și jocului. 

Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber – și riscurile pentru siguranța acestora cresc. Pentru a preveni situațiile neplăcute, recomandăm copiilor respectarea următoarelor sfaturi;

Nu permiteți accesul în locuință persoanelor necunoscute, mai ales atunci când sunteți singuri; Protejați-vă datele personale și nu le divulgați pe internet sau pe rețelele de socializare ;

Evitați discuțiile sau deplasările cu persoane necunoscute;

Respectați regulile de circulație rutieră: traversați strada cu atenție și doar în locuri permise; Alegeți pentru joacă doar spații sigure, bine iluminate și frecventate de alți copii; ‍‍‍

Dragi părinți, mențineți un dialog deschis cu copiii dumneavoastră, fiți la curent cu activitățile lor și cu persoanele alături de care își petrec timpul.

Colegii noștri vor fi prezenți în teren pe întreaga durată a vacanței, pentru a asigura ordinea și siguranța publică. În situații de urgență, apelați 112.

Poliția Națională vă urează o vacanță de iarnă liniștită, plină de bucurii, momente frumoase și zâmbete!

SURSA: politia.md


