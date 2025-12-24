VOX: Ce așteptări au sorocenii de la 2026? / VIDEO

Noul an aduce speranțe diferite pentru oamenii din satele raionului Soroca. Am vorbit cu mai mulți soroceni și i-am întrebat ce așteptări au pentru anul care vine. Răspunsurile lor vorbesc despre nevoi reale, dorințe simple și multă speranță.

Elena Sochirca, primarul satului Dubna, spune clar ce așteaptă. „Așteptările sunt foarte mari, pentru că bugetele sunt mici. Asta e o așteptare cea mai mare, adică un pic bugetele din primărie să fie mai mari și să avem cu ce lucra, pentru că dacă nu avem bani, ne uităm așa.”. Pentru administrația locală, anul nou înseamnă resurse mai multe și posibilitatea de a rezolva problemele satului.

O altă doamnă privește anul care vine prin prisma familiei. Ea spune că își dorește pace și sănătate. „Îmi doresc pace în lume, pace în suflet, pace în toate familiile și, în primul rând, sănătatea tuturor. Sănătatea familiei mele, copiilor și nepoțelei mele, care astăzi împlinește două luni de zile. Sunt foarte bucuroasă că anul 2025 ne-a adus cel mai frumos dar.”.

O altă soroceancă vorbește despre oameni și sate. Ea speră la mai multă înțelegere și la revenirea celor plecați. „Să fie oamenii mai înțelegători, mai cuminți, mai primitori unul cu altul. Să facem un început pentru a reîntoarce diaspora acasă. Să se deschidă mai multe locuri de muncă, ca satele să prindă viață.”.

O altă doamnă a transmis o urare scurtă: „Fie ca anul 2026 să fie un an al reușitelor, al liniștii, al stabilității și al bucuriilor simple.”.