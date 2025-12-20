De astăzi, 20 decembrie, vremurile grele se încheie pentru 3 zodii. Vezi ce ți-au pregătit astrele

După 20 decembrie, cu retrogradarea lui Chiron, energia cosmică ne ajută să înțelegem sensul profund al dificultăților prin care am trecut. Observăm că multe blocaje se pot transforma acum într-o oportunitate de progres personal și emoțional.

Această perioadă aduce o senzație de ușurare pentru cei mai mulți nativi. Se resimte clar vindecarea care a început deja. Ceea ce părea imposibil de depășit își găsește rezolvarea într-un mod calm și semnificativ.

Sfârșitul lunii decembrie marchează nu doar un moment simbolic, ci și un început real pentru schimbări pozitive.

După 20 decembrie 2025, Fecioarele, Săgetătorii și Peștii vor simți cum vremurile grele se încheie. Universul le oferă oportunitatea de a începe un nou ciclu de viață mai echilibrat și mai fericit.

Este momentul să recunoști progresul făcut, să lași în urmă greutățile și să te deschizi pentru experiențe pozitive și relații armonioase, spune Astrology.com. Această perioadă marchează nu doar sfârșitul unui ciclu dificil, ci și începutul unei etape pline de speranță, vindecare și împlinire personală.

Fecioară

Pentru tine, Fecioară, Chiron în retrograd te ajută să realizezi cât de mult ai crescut datorită provocărilor recente. Presiunea și stresul cu care te-ai confruntat nu au fost un semn al neajunsurilor tale, ci o dovadă a rezilienței și puterii tale interioare.

Această conștientizare aduce un sentiment surprinzător de pace și ușurare. Pe 20 decembrie, vei simți o revelație: blocajele mentale și emoționale care te țineau pe loc se estompează.