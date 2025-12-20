Important! Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani

Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie – 16.100 de lei în 2025.

Facilitatea este destinată persoanelor asigurate medical în Republica Moldova și se aplică doar în baza documentelor care confirmă plata efectivă a serviciilor, scrie radiomoldova.md

Legea prevede, totodată, că aceste cheltuieli pot fi luate în calcul doar de la un singur furnizor de servicii medicale, ales de contribuabil.

Pentru anul 2025, suma maximă care poate fi scăzută din venitul impozabil este de 16.100 de lei, echivalentul salariului mediu lunar pe economie. Începând cu 2026, plafonul va fi majorat la 17.400 de lei.

Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a explicat că persoanele care au achitat atât servicii medicale, cât și o poliță de asigurare medicală facultativă își pot deduce cheltuielile.

„Pentru a-ți reduce venitul impozabil, trebuie să fii persoană asigurată medical, să poți demonstra achitarea serviciilor medicale și să alegi un singur furnizor. Dacă ai achitat o poliță medicală facultativă, trebuie să alegi între costul poliței și cheltuielile pentru servicii medicale – legea nu permite cumularea acestora”, a precizat deputata.

Un alt element obligatoriu este documentarea cheltuielilor. Contribuabilii trebuie să dețină factură fiscală sau un alt document care confirmă achitarea de facto a serviciilor medicale.

Chiar dacă o persoană a beneficiat de servicii de la mai mulți prestatori, doar cheltuielile aferente unui singur furnizor pot fi reflectate în scopul diminuării impozitului.

Cheltuielile eligibile urmează să fie arătate în declarația cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică atât veniturile obținute, cât și sumele achitate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limitele prevăzute de lege.

Totodată, dacă pe parcursul anului impozitul a fost deja reținut din salariu, este posibil ca, după depunerea declarației, statul să fie obligat să restituie o parte din bani.