Poliția de Frontieră: Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone

În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte următoarele măsuri de siguranță:

• Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați;
• Apelați numărul unic de urgență 112;
• Păstrați o distanță sigură față de dronă sau resturile acesteia până la sosirea autorităților competente;
• Nu demontați și nu utilizați componentele dronelor găsite, pentru a evita riscul de incendiu, explozie sau electrocutare.

Dronele sau resturile acestora pot conține substanțe explozive, elemente electrice ori baterii periculoase, care pot provoca accidente grave.

Dacă observați o dronă în zbor, nu încercați să o interceptați sau să o distrugeți. Apelați imediat 112.

Siguranța publică este responsabilitatea tuturor. Respectarea acestor recomandări contribuie la protejarea vieții, sănătății și bunurilor fiecărui cetățean.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

