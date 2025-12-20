Poliția de Frontieră: Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone

În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte următoarele măsuri de siguranță:

• Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați;

• Apelați numărul unic de urgență 112;

• Păstrați o distanță sigură față de dronă sau resturile acesteia până la sosirea autorităților competente;

• Nu demontați și nu utilizați componentele dronelor găsite, pentru a evita riscul de incendiu, explozie sau electrocutare.

Dronele sau resturile acestora pot conține substanțe explozive, elemente electrice ori baterii periculoase, care pot provoca accidente grave.

Dacă observați o dronă în zbor, nu încercați să o interceptați sau să o distrugeți. Apelați imediat 112.

Siguranța publică este responsabilitatea tuturor. Respectarea acestor recomandări contribuie la protejarea vieții, sănătății și bunurilor fiecărui cetățean.