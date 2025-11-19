Daria luptă pentru viață și are nevoie de un transplant urgent de 120.000 de euro: Cum o poți ajuta

Daria Pleșcan, o adolescentă de 18 ani din Chișinău, trece prin cea mai grea luptă a vieții sale după ce a fost diagnosticată cu cancer. De doi ani, fata trăiește între spitale, chimioterapie, analize și recuperări, iar acum singura ei șansă de a se vindeca definitiv este un transplant de măduvă osoasă care poate fi făcut doar în străinătate, transmite https://tv8.md/2025/11/18/video-daria-lupta-pentru-viata-si-are-nevoie-de-un-transplant-urgent-de-120-000-de-euro-cum-o-poti-ajuta/292430.

Costul intervenției este de 120.000 de euro, iar familia a reușit deja să strângă mai bine de jumătate din sumă. Tatăl său, Eugeniu, ne-a povestit la „Iubește Viața” întreaga poveste. Ne-a spus că fiica sa e optimistă și speră că soarele va răsări și pe strada lor.

Totul a început cu o radiografie banală: „Complet întâmplător. Dumnezeu veghează asupra ei. Altfel nu știu cum să explic. O radiografie obișnuită, pe care medicii au observat un mic întunecare și nu au putut determina imediat ce este”.

În ciuda faptului că Daria nu avea simptome, drumul lung prin cabinetele specialiștilor i-a dus la Institutul Oncologic, unde fata a primit diagnosticul sever:

„A fost cea mai grea lovitură pentru ea și pentru noi. Sincer să fiu, nu eram doar tulburați – a fost ca un fulger din senin. O vreme am plâns împreună, îmbrățișați. Toți înțelegeam că boala este mortală. Dar exista speranța că poate fi tratată. Nu va fi ușor. Dar se poate trata.

A trebuit să treacă timp ca să se așeze în minte și în inimă. Dar Dașa… ea nu încetează să ne uimească. Am plâns, ne-am îmbrățișat, dar ea a acceptat totul ca pe ceva inevitabil. A spus: trebuie să ne tratăm, deci ne ridicăm și mergem la tratament”.

Daria a trecut prin două cure dificile de chimioterapie și radioterapie. Prima nu a fost suficientă, iar a doua, mult mai agresivă, i-a adus în cele din urmă remisia.

„O admir, este eroina mea. Pentru că atâta răbdare eu nu am văzut în viața mea (…) dureri aproape insuportabile când coloana începe să producă eritrocite. Ea țipa în glas”, spune Eugeniu Pleșcan.

Cu toate acestea, medicii din Olanda, SUA și Israel au confirmat același lucru: pentru ca boala să nu revină, este vital ca Daria să facă transplant de măduvă osoasă. O clinică din Tel Aviv a acceptat cazul, însă intervenția costă 120.000 de euro.

„Noi am reușit, în câteva zile, să strângem suma necesară măcar pentru ca ea să meargă la clinică și să facă investigațiile preoperatorii. Am strâns 10.000 de dolari, cu care a făcut toate analizele și consultațiile. Profesorii și consiliul medical au confirmat că este potrivită pentru transplant și că trebuie făcut cât mai repede”, povestește tatăl.

Cu sprijinul fundației Not Alone, al oamenilor de bună-credință și al comunității, familia a reușit să strângă deja mai bine de jumătate din suma necesară.

„Niciodată nu m-am gândit că în țara noastră sunt atât de mulți oameni complet necunoscuți, dar profund solidari. Sunt mii și mii. Mulțumesc tuturor celor care au răspuns și participă la strângerea de fonduri pentru operația Dașei”.

Cum o poți ajuta pe Daria