Educația nu se face cu promisiuni, ci cu demnitate – Federația Sindicală a Educației și Științei adresează un apel ferm către autoritățile centrale

În pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026, Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova adresează un apel ferm către autoritățile centrale: este timpul să punem capăt inechităților salariale care subminează demnitatea și viitorul profesiei didactice.

Adresare către: Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Alexandru Munteanu Ministrul Educației și Cercetării, dl Dan Perciun, Președinta Comisiei Parlamentare pentru cultură, cercetare, educație, tineret, sport și mass-media, dna Liliana Nicolaescu-Onofrei

Cu referire la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2026

Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul actual de salarizare în sectorul educației și cercetării, care continuă să submineze atractivitatea profesiei didactice și să afecteze grav stabilitatea sistemului educațional din Republica Moldova.

În contextul elaborării Legii Bugetului pentru anul 2026, solicităm cu fermitate adoptarea unor măsuri urgente și sustenabile pentru asigurarea echității salariale și a unui trai demn pentru angajații din educație, în conformitate cu standardele internaționale și cu angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

Datele oficiale relevă o realitate alarmantă: în trimestrul II al anului 2025, salariul mediu în educație a constituit 12.169,7 lei, cu mult sub media pe economie de 15.470,6 lei. Mai mult, 41% dintre angajații din educație și cercetare sunt remunerați sub pragul național al sărăciei, stabilit la 7.860 lei brut lunar. Această discrepanță nu doar că încalcă Recomandarea UNESCO-ILO privind statutul profesorilor (punctul 115), care prevede salarii comparabile cu cele din alte profesii cu calificări similare, ci și compromite capacitatea sistemului de a atrage și menține cadre didactice calificate.

În același timp, costul vieții în Republica Moldova a crescut semnificativ, iar estimările pentru anul 2025 indică necesități lunare de peste 37.000 lei pentru o familie cu patru membri. În aceste condiții, este evident că salariile actuale nu mai corespund realităților economice și sociale.

Federația Sindicală a Educației și Științei solicită: – Pentru atingerea nivelului salariului mediu în educație egal cu cel din economia națională, solicităm majorarea cu 21,5% a cuantumului Valorilor de Referință, conform raportului dintre salariul mediu pe economie și cel din educație. – Valoarea de Referința de bază să constituie 2670 de lei, iar pentru cadrele didactice, ştiinţifico-didactice, de conducere și științifice – 3100 de lei. – Stabilirea salariului mediu în educație la nivelul salariului mediu pe economie, ca măsură indispensabilă pentru asigurarea atractivității profesiei didactice; – Alinierea politicii salariale din educație și cercetare la standardele internaționale.

Educația este un domeniu strategic, de care depinde formarea capitalului uman pentru întreaga economie națională. Investiția în salarizarea echitabilă a cadrelor didactice nu este un cost, ci o garanție a viitorului Republicii Moldova.

Federația Sindicală a Educației și Științei își exprimă convingerea că printr-un dialog eficient în cadrul Comisiilor de consultări și negocieri colective pot fi soluționate cerințele salariaților din educație și cercetare.

Cu respect, Ghenadie Donos, Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova