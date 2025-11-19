O seară de poveste la Concursul „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana”

Casa Raională de Cultură din orașul Drochia, a găzduit  o nouă ediție a concursului „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana”- un eveniment care, deși are tradiție, continuă să surprindă prin prospețimea și energia tinerilor participanți.

 

Patru perechi de adolescenți au pășit pe scenă pentru a-și demonstra talentul, expresivitatea și creativitatea într-un program construit ca o călătorie prin artă, folclor și spirit competitiv. Programul concursului a inclus:

  • prezentarea în proză sau baladă,
  • interpretarea unui cântec în duet,
  • dansul tradițional,
  • declarația de dragoste în formă poetică,
  • proba de inteligență.

În sală s-au adunat elevi, profesori, părinți și coordonatori de echipe, iar susținerea lor a transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare comunitară. Energia tinerilor și emoția momentelor artistice au menținut o atmosferă caldă și vibrantă pe tot parcursul serii.

Evenimentul a fost coordonat cu profesionalism de Sorina Mațibon, specialist la Direcția Cultură Drochia. Seara a fost moderată cu eleganță de Mădălina Țurcanu, iar în fruntea juriului s-a aflat Igor Jidraș, vicepreședinte al raionului Drochia.

Din echipa organizatorică și comunitară au făcut parte:

  • Cristina Donici, reprezentantă PP „Glia Drochiană”, prezentă pentru a reflecta evenimentul și pentru a susține tinerii artiști;
  • Veaceslav Mazur, directorul Centrului Cultural Drochia, a cărui implicare susține constant dezvoltarea activităților culturale din raion;
  • Angela Gagiu, consilieră în Consiliul Raional Drochia, prezentă pentru a sprijini inițiativele dedicate tinerilor.

Câștigătorii serii – patru perechi, patru povești

Locul I – Daniel Pîntea și Andreea Brus

 Locul II – Anatolie Borș și Adriana Borș

 Locul III – Maxim Smântaniuc și Elena Banaru

 Mențiune – Corneliu Scoarță și Alexandra Zavațchi

Concursul „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana” a demonstrat încă o dată că scena este locul unde se întâlnesc emoția, ambiția și talentul. Fiecare participant a dus cu el o poveste, un efort și un vis. În spatele fiecărui moment artistic stau repetiții, emoții și multă determinare. Iar adevărata valoare a serii a fost prestația tinerilor participanți, care au avut curajul de a urca în scenă, pentru a-și demonstra talentul și potențialul, oferind publicului drochian momente unice și adevărate cle de revelație.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)

 


