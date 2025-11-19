La 40 kilometri de Soroca, în orașul Mărculești s-a produs o deflagrație, într-o casă de locuit.

În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din orașul Mărculești, raionul Florești, amplasată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40.

La fața locului au intervenit angajații Unității de salvatori și pompieri Florești, care au stabilit că, în urma exploziei, au fost distruse bucătăria de vară și un perete adiacent al locuinței. Incendiul nu s-a produs. Victime nu au fost raportate, informează dse.md

Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de serviciile abilitate, deflagrația ar fi fost provocată de scurgerea gazului de la aragazul conectat la o butelie de tip propan–butan, amplasată în bucătăria de vară.

În acest context, IGSU reamintește populației necesitatea respectării stricte a regulilor de securitate la exploatarea instalațiilor alimentate cu gaze naturale sau buteliilor de gaz. Cetățenii sunt îndemnați să verifice periodic instalațiile conectate la gaze naturale și să evite utilizarea buteliilor de gaz în locuințe. Oamenii sunt rugați să nu lase aragazul nesupravegheat în timpul funcționării. Acesta trebuie să fie deconectat în cazul în care nu este utilizat.

Instalarea și mentenanța echipamentelor pe gaz trebuie efectuate doar de specialiști autorizați.

Încăperile trebuie aerisite imediat, odată cu apariția mirosului specific de gaz. În acest caz, lumina și dispozitivele electrice nu trebuie aprinse pentru evitarea producerii deflagrațiilor.

Copiii și membrii familiei trebuie instruiți privind regulile de comportament în caz de scurgeri de gaz.

IGSU îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să respecte cu strictețe normele de securitate pentru a preveni situații de risc și pentru a-și proteja locuințele și viața.

În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit în 30 situații de risc.