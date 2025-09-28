Cum se împart voturile și mandatele la alegerile parlamentare în Republica Moldova

Alegerile parlamentare din Republica Moldova aduc mereu aceeași întrebare: cum se transformă voturile exprimate de cetățeni în mandate în Parlament? Răspunsul este simplu în teorie, dar are câteva reguli importante pe care alegătorii trebuie să le cunoască.

Parlamentul – 101 mandate, un singur buletin

Republica Moldova are un Parlament cu 101 deputați, aleși pentru patru ani. Scrutinul se desfășoară într-o singură circumscripție națională, ceea ce înseamnă că voturile din toată țara (inclusiv diaspora și regiunea transnistreană) se adună la un loc. Alegătorii votează o listă de partid, bloc electoral sau un candidat independent.

Pragul electoral – cine intră și cine rămâne afară

Nu toate voturile ajung să conteze în împărțirea finală a mandatelor. Legea stabilește un prag electoral:

5% pentru partide și organizații social-politice;

7% pentru blocuri electorale (formate din două sau mai multe partide);

2% pentru candidații independenți.

Astfel, doar cei care depășesc aceste procente intră în calcul pentru repartizarea mandatelor. Restul voturilor se pierd.

Cum se calculează mandatele

Procesul de împărțire se face în mai mulți pași:

Se adună voturile valabil exprimate pentru partidele și candidații care au trecut pragul. Se calculează coeficientul electoral: voturile valabile ÷ 101 mandate. Rezultatul arată câte voturi sunt necesare pentru un mandat. Se împarte votul fiecărui partid la acest coeficient. Se obțin mandatele întregi. Mandatele rămase se dau formațiunilor cu cele mai mari „resturi” (voturi care nu au fost suficiente pentru un mandat întreg).

Exemplu simplificat

Imaginați-vă că totalul voturilor valabil exprimate pentru partidele care au trecut pragul este de 1.010.000.

Coeficientul electoral: 1.010.000 ÷ 101 = 10.000 voturi pentru un mandat.

Rezultatele ar arăta astfel:

Partidul A: 400.000 voturi → 40 mandate;

Partidul B: 300.000 voturi → 30 mandate;

Partidul C: 200.000 voturi → 20 mandate;

Partidul D: 95.000 voturi → 9 mandate + rest;

Partidul E: 15.000 voturi → 1 mandat + rest.

Dacă rămâne un mandat nealocat, el merge la partidul cu cel mai mare rest.

Metoda de calcul arată că fiecare vot poate face diferența, mai ales în cazul pragului electoral sau al resturilor. Uneori, câteva mii de voturi pot decide dacă un partid intră sau nu în Parlament ori cui revine ultimul mandat.

De aceea, participarea la vot și distribuția opțiunilor electorale au un impact major asupra componenței finale a Legislativului.

În concluzie: voturile nu se împart direct în procente, ci după o formulă matematică proporțională. În spatele celor 101 mandate stă un mecanism clar, dar și un adevăr simplu – fiecare vot contează.