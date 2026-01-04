Cum scapi de mirosul de umezeală din casă și previi reapariția lui

Un miros persistent de umezeală nu este doar neplăcut. El poate semnala un nivel prea ridicat de umiditate și favorizează dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului. Această problemă apare tot mai des în sezonul rece, când aerul din casă circulă mai greu, iar umezeala rămâne blocată în pereți și mobilier.

Mirosul specific, greu și închis, asemănător cu pământul ud sau hainele ținute în spații închise, provine de la microorganisme care se dezvoltă în medii umede. Cauzele frecvente includ gătitul, dușurile lungi și fierbinți, uscarea rufelor în interior, dar și infiltrațiile de apă, izolația insuficientă sau punțile termice din construcție.

Mirosul se simte cel mai tare în băi, bucătării, subsoluri, colțuri ale camerelor, dulapuri sau în spatele mobilierului mare. Pe termen lung, umezeala ridicată și mucegaiul pot afecta calitatea aerului și sănătatea locuitorilor, provocând iritații ale căilor respiratorii, alergii, tuse și agravând astmul.

Cum să elimini mirosul de umezeală

Primul pas este aerisirea casei. Deschiderea ferestrelor de mai multe ori pe zi, chiar și în sezonul rece, reduce umiditatea și aduce aer uscat din exterior. Verifică zonele reci ale casei și spațiile din spatele mobilierului pentru mucegai sau condens. Curățarea acestora cu soluții antifungice sau cu oțet și alcool ajută la reducerea mirosurilor.

Dezumidificatoarele sunt eficiente pentru a scoate umezeala din aer. În spații mici poți folosi și pachete absorbante de umiditate. Textilele din casă, precum covoarele, perdelele sau hainele, pot reține apă. Spală-le și usucă-le într-un spațiu bine aerisit.

Dacă mirosul persistă, sursa poate fi o țeavă cu scurgeri sau infiltrații din exterior. În acest caz, este nevoie de reparații structurale pentru a rezolva problema definitiv.

Cum previi reapariția mirosului

Menține umiditatea între 40% și 60%. Ventilează regulat camerele, folosește hote și ventilatoare în bucătării și băi, aerisește dulapurile și evită uscarea hainelor în interior. O izolație corectă și lăsarea unui spațiu între mobilier și pereții exteriori ajută la circulația aerului și reduce riscul de condens.