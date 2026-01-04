Atenție, rechemare de produs: SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori un lot de ouă, cu marcajul 3 MD CM 001

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD CM 001 și data durabilității minimale de la data de 16.01.2026 până la data de 23.01.2026, inclusiv.

În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a analizelor de laborator, s-a depistat substanța farmacologic activă interzisă de uz veterinar – metronidazol în probele de furaje, și probele de ouă pentru consum uman, prelevate de la exploatația avicolă SRL INTERVETCOM.

Consumatorii care au procurat produsele din loturile menționate sunt îndemnați sa nu le consume și să le returneze unității comerciale de unde au fost procurate.