Tradiție păstrată cu sfințenie în ajunul Crăciunului pe stil vechi la Țarigrad

În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului – un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului, pe care le cunoaște și le urmează pas cu pas, așa cum le-a învățat de la părinți și bunici.

În familia Cațer, tăierea porcului în preajma Nașterii Domnului este una dintre cele mai vechi și răspândite tradiții, păstrată și transmisă din tată în fiu, transmite moldova1.md

„Iată este tatăl meu. La rândul lui și el a crescut porci, iar măiestria am învățat-o tot de la el. De mic am fost ajutorul lui, iar acum, el mă ajută pe mine”, a spus Eugen Cațer.

„Este o tradiție la noi, la moldoveni, din moși-strămoși, să sacrificăm porcul. Este o tradiție țărănească, pentru că noi suntem oameni de la țară. A fost, este și va fi toată viața”, a menționat Alexei Cațer.

Se crede că sacrificarea porcului înainte de Crăciun aduce noroc, sănătate și bunăstare în anul ce vine. De aceea, după pârlire și spălare, gospodarii gustă din șorici și rostesc urări de sănătate:

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat, am crescut și vom avea bucatele noastre pe masă de sărbători de Crăciun. Un An Nou fericit, mulți ani și pace tuturor”.

Totodată, cel mai experimentat gospodar analizează splina porcului, deoarece există o credință populară potrivit căreia aceasta ar putea prezice cum va fi iarna.

„Iarna se vede după splină. Porcul nu a fost foarte mare, dar splina este destul de lungă. Așa se spunea din bătrâni și așa spun și eu. Dacă splina este lungă, iarna va fi lungă și va trebui să cheltuim mai mult pe lemne și cărbuni pentru încălzire”, a spus Alexei Cațer.

Un alt ritual al acestei tradiții este participarea membrilor familiei și a celor implicați în sacrificare la „Pomana porcului” – o masă comună, servită cu friptură și mămăligă, pregătită de gospodina casei.

„Mai întâi punem carnea cu slănină la prăjit puțin, apoi adăugăm ficatul, rinichii și celelalte ingrediente. Lăsăm să se rumenească, adăugăm ceapa, care dă gust și face friptura mai suculentă”, a povestit Victoria Cațer.

La Țarigrad, sacrificarea porcului de Crăciun rămâne un element al identității culturale.

„Nu este un obicei al unei singure familii, ci al întregii localități. Se pregătesc bucate din carne proaspătă, pârjoale, cârnăciori, pentru a primi oaspeții de Crăciun și de sărbătoarea Sfântului Vasile”, a spus Sergiu Rusu, locuitor din Țarigrad.