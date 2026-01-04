SRL Raiplai-Avicola a rechemat de pe piață ouăle cu marcajul 3 MD BR 004

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar SRL Raiplai-Avicola recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității minimale de la data de 10.01.2026 până la data de 27.01.2026, inclusiv.

În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a analizelor de laborator, s-a depistat substanța farmacologic activă interzisă de uz veterinar – metronidazol în probele de furaje, probele de ser și probele de ouă pentru consum uman, prelevate de la exploatația avicolă SRL Raiplai-Avicola.

Consumatorii care au procurat produsele din loturile menționate sunt îndemnați sa nu le consume și să le returneze unității comerciale de unde au fost procurate.