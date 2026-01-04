SRL Raiplai-Avicola a rechemat de pe piață ouăle cu marcajul 3 MD BR 004

  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar SRL Raiplai-Avicola recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității minimale de la data de 10.01.2026 până la data de 27.01.2026, inclusiv.
  În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a analizelor de laborator, s-a depistat substanța farmacologic activă interzisă de uz veterinar – metronidazol în probele de furaje, probele de ser și probele de ouă pentru consum uman, prelevate de la exploatația avicolă SRL Raiplai-Avicola.
Consumatorii care au procurat produsele din loturile menționate sunt îndemnați sa nu le consume și să le returneze unității comerciale de unde au fost procurate.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

