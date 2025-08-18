Cu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice

Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com, citată de digi24.ro și moldpres.md

Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat în jurul orei 23:00, ora locală, că o rachetă a lovit o clădire rezidențială din zona industrială a orașului.

Cel puțin patru persoane au fost ucise, printre care un copil de doar 2 ani, și alte 18 rănite în atac, a declarat guvernatorul regional Oleh Siniehubov. Zece clădiri de apartamente au fost avariate, împreună cu cinci vehicule parcate.

Peste 1.000 de ferestre au fost avariate de unda de șoc, a afirmat Siniehubov. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la starea victimelor rănite.

Explozia a fost auzită și în Sumî, în jurul orei 22:45, ora locală. Oleh Hrihorov, guvernatorul regiunii Sumî, a declarat că o rachetă a lovit în apropierea unei instituții de învățământ din oraș. Nu au fost raportate victime. Guvernatorul a precizat ulterior că Rusia a lovit satul de frontieră Nova Sloboda cu o bombă aeriană ghidată, rănind o femeie de 57 de ani și avariind 10 case. O lovitură cu dronă a vizat și satul Miropillia, rănind un șofer. Bărbatul a fost internat în spital.

În orașul Odesa, din sudul țării, au fost raportate explozii în jurul orei 23:40, în timpul atacului cu rachete, potrivit agenției de știri Suspilne. Forțele aeriene ucrainene au avertizat, de asemenea, asupra unor atacuri cu bombe de-a lungul regiunilor de frontieră ale Ucrainei, precum și asupra roiuri de drone în întreaga țară.