Renunțarea la Crimeea și la aderarea la NATO – acesta ar fi prețul păcii, pentru UIcraina

  În ajunul venirii președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „…pacea cu Rusia ar fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO” și că „…ziua de 18 august  la Casa Albă va fi una mare”.

După cum am mai scris, președintele Zelensky este însoțit la Washington de premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni și președintele Finlandei, Alexander Stubb. La reuniune vor mai participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

 


