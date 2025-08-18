Soroceni înscriși pe listele formațiunilor politice, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Din informația publicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) la ziua de astăzi, 18 august 2025, patru soroceni se regăsesc pe listele înregistrate, la CEC, de trei formațiuni politice, iar alții trei sunt incluși în liste, dar acestea nu au fost încă publicate de CEC. Precizăm că numărul candidaților domiciliați în municipiul și raionul Soroca, înscriși în liste ar putea fi mai mare, dar despre aceasta vă vom informa ulterior.

Așadar, în lista Paridului Politic Acțiune și Solidaritate au fost înscriși:

nr.55 – BABICI Ion, licențiat în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

nr.76 – BURLACU Inga, master în economie și afaceri, contabilă-șefă la Asociația Obștească Centrul pentru tineri și femei Dacia

Partidul Politic Democrația Acasă:

nr.48 – PRODAN Andrei, agronom. primarul comunei Cosăuți

Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare:

nr. 41 – GUȚU Andrei, economist, neangajat

Partidul Politic Partidul Social Democrat European:

nr.31 – URSACHI Sergiu, contabil, s.Rublenița

nr.52 – GUȚU Marcel, inginer, s.Stoicani

Partidul Respect Moldova:

nr.13 – SĂU Victor, ex-președinte al raionului soroca, fost primar

Conform informațiilor, și Blocul Politic Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei a prezentat CEC Lista de candidați, dar aceasta nu se regăsește pe pagina oficială a CEC. În această listă soroceanca PILIPEȚCAIA Alla este cu nr.11.

Vom reveni cu alte informații, pe măsură ce CEC va face publice Listele candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.