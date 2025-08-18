Soroceni înscriși pe listele formațiunilor politice, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
138
default

Din informația publicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) la ziua de astăzi, 18 august 2025, patru soroceni se regăsesc pe listele înregistrate, la CEC, de trei formațiuni politice, iar alții trei sunt incluși în liste, dar acestea nu au fost încă publicate de CEC. Precizăm că numărul candidaților domiciliați în municipiul și raionul Soroca, înscriși în liste ar putea fi mai mare, dar despre aceasta vă vom informa ulterior.

Așadar, în lista Paridului Politic Acțiune și Solidaritate au fost înscriși:

nr.55 – BABICI Ion, licențiat în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

nr.76 – BURLACU Inga, master în economie și afaceri, contabilă-șefă la Asociația Obștească Centrul pentru tineri și femei Dacia

**********************

Partidul Politic Democrația Acasă:

nr.48 – PRODAN Andrei, agronom. primarul comunei Cosăuți

**********************

Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare:

nr. 41 – GUȚU Andrei, economist, neangajat

 

#######################################################

 

Partidul Politic Partidul Social Democrat European:

nr.31 – URSACHI Sergiu, contabil, s.Rublenița

nr.52 – GUȚU Marcel, inginer, s.Stoicani

**********************

Partidul Respect Moldova:

nr.13 – SĂU Victor, ex-președinte al raionului soroca, fost primar

Conform informațiilor, și Blocul Politic Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei a prezentat CEC Lista de candidați, dar aceasta nu se regăsește pe pagina oficială a CEC. În această listă soroceanca PILIPEȚCAIA Alla este cu nr.11.

Vom reveni cu alte informații, pe măsură ce CEC va face publice Listele candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

 

 


Articolul precedentCu câteva ore de întâlnirea Trump-Zelenski, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.