Concurs de proiecte dedicate Zilei Limbii, la Biblioteca pentru Copii Drochia

Biblioteca pentru Copii Drochia marchează Ziua Limbii printr-un concurs de proiecte adresat celor mici și mari, pasionați de cultură și creație. Participanții sunt invitați să-și exprime talentul și dragostea pentru limba română pe o coală de hârtie A3, iar lucrările pot fi expediate printr-o fotografie pe Messenger sau prezentate direct la bibliotecă, până la termenul limită.

Inițiativa are scopul de a implica comunitatea locală în celebrarea uneia dintre cele mai importante sărbători naționale și de a valorifica creativitatea copiilor și tinerilor. Toți participanții vor fi menționați și încurajați pentru aportul lor.

Concursul este organizat în cadrul Programului național „Acces la cultură”, prin Proiectul „Caleidoscop Cultural – Plai natal”, cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova și al CNCPPCI.