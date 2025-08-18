O mamă a șase copii, diagnosticată cu cancer de sân, are nevoie de ajutor pentru un tratament scump în străinătate

O mamă din Republica Moldova, cu șase copii, luptă cu o formă agresivă de cancer de sân și are nevoie urgentă de sprijin financiar pentru a-și continua tratamentul.

Ultimele investigații medicale au arătat că medicamentele administrate în Republica Moldova nu dau rezultate, iar metastazele continuă să se extindă. În prezent, femeia urmează un curs de șapte ședințe de chimioterapie la Spitalul Oncologic din Chișinău, însă acestea provoacă suferințe cumplite și nu opresc evoluția bolii.

Singura șansă de supraviețuire este un tratament în străinătate, al cărui cost depășește 80 de mii de euro. Suma uriașă este imposibil de acoperit fără ajutorul oamenilor cu suflet mare.

„Îmi doresc foarte mult să trăiesc şi să-mi cresc copiii. Vă rog pe toți cei care puteți să mă ajutați, fie și cu un gest mic. O donație, un share sau un mesaj poate face diferența dintre viață și moarte”, spune mama.

Cum puteți ajuta

Cei care doresc să contribuie pot face donații prin următoarele conturi:

MAIB 5397 0200 6357 7967 EUR BORIS CONDRIUC MAIB 5397 0200 6440 7537 MDL BORIS CONDRIUC MAIB 5397 0200 6744 1756 USD BORIS CONDRIUC FINCOMBANC 4326 1700 1305 3541 ALA CONDRIUC