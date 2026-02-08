Crimă în toiul nopții în dealul Sorocii: l-a înfipt de două ori cu cuțitul

Un conflict izbucnit în miez de noapte, într-un apartament din municipiul Soroca, s-a transformat într-o crimă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat, iar agresorul a fost condamnat la închisoare cu executare, în urma unei sentințe pronunțate de magistrați la începutul lunii februarie 2026.

Potrivit materialelor examinate în instanță, tragedia s-a produs în dimineața zilei de 7 septembrie 2025, în jurul orei 04:00, într-un apartament situat pe strada Vasile Stroescu din municipiul Soroca. Între cei doi bărbați s-a iscat un conflict pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. Disputa a degenerat rapid, iar unul dintre ei a pus mâna pe un cuțit, aplicând victimei două lovituri în zona toracică.

Rănit grav, bărbatul a reușit să iasă din locuință, însă s-a prăbușit în fața blocului locativ. La scurt timp, acesta a decedat din cauza hemoragiei interne provocate de plăgile penetrante, care au afectat organe vitale. La fața locului au intervenit poliția și ambulanța, iar zona a fost izolată pentru documentarea cazului. Oamenii legii au ridicat arma crimei și alte probe relevante pentru anchetă. Investigațiile au inclus audieri de martori, cercetări la fața locului și mai multe expertize medico-legale și biologice. Concluziile specialiștilor au confirmat că leziunile suferite au fost direct responsabile de deces.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Magistrații au stabilit că fapta întrunește elementele infracțiunii de omor intenționat, calificată drept infracțiune deosebit de gravă, comisă prin aplicarea loviturilor cu obiect înțepător-tăietor.

Prin hotărârea pronunțată la 3 februarie 2026, instanța a dispus: condamnarea inculpatului la 8 ani de închisoare; executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis; menținerea arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței; încasarea cheltuielilor judiciare în beneficiul statului. De asemenea, corpul delict – cuțitul utilizat la comiterea crimei – urmează a fi nimicit după rămânerea definitivă a hotărârii.

Cazul scoate din nou în evidență cât de rapid pot escalada conflictele personale în acte de violență extremă, cu urmări ireversibile. Instanța a subliniat, prin pedeapsa aplicată, necesitatea sancționării ferme a faptelor care aduc atingere dreptului fundamental la viață și a prevenirii unor tragedii similare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termenul prevăzut de lege.