Situația COVID-19 la Soroca: Cinci pacienți internați

Săptămâna trecută, Republica Moldova a înregistrat o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri de COVID-19. Dacă anterior erau raportate 260 de cazuri, acum cifra a ajuns la 650, adică de peste două ori mai mult. Totodată, a crescut rata de pozitivitate a testelor și numărul spitalizărilor, în special în rândul copiilor.
Pentru a înțelege situația la nivel local, am verificat datele pentru raionul Soroca. În prezent, la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” sunt internați cinci pacienți cu COVID-19 – doi maturi și trei copii. Cel mai mic dintre pacienți are doar cinci luni. Din fericire, medicii spun că aceste cazuri nu sunt grave și pacienții se află sub supraveghere medicală.
Având în vedere creșterea numărului de cazuri COVID-19, ANSP recomandă respectarea principalelor măsuri de protecție pentru sănătatea și siguranța populației.
Măsuri recomandate:
- Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.
- Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor cu mulți oameni pentru a minimiza expunerea.
- Igiena mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.
- Igiena respiratorie: acoperirea gurii și nasului cu pliul cotului sau cu un șervețel în timpul tusei sau strănutului, urmată de eliminarea imediată a șervețelului și igienizarea mâinilor.
- Respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.
- Vaccinarea: încurajăm cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19, inclusiv să primească dozele de rapel recomandate, pentru a obține o protecție maximă împotriva formelor severe ale bolii.
- Monitorizarea stării de sănătate: fiecare cetățean ar trebui să fie atent la simptomele noi și să consulte medicul de familie în cazul apariției acestora, chiar dacă sunt ușoare.
- Informarea din surse oficiale: încurajăm populația să se informeze constant din surse oficiale despre evoluția infecției și măsurile actualizate de protecție, pentru a putea reacționa prompt și corect la eventualele schimbări.