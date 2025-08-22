Situația COVID-19 la Soroca: Cinci pacienți internați

Săptămâna trecută, Republica Moldova a înregistrat o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri de COVID-19. Dacă anterior erau raportate 260 de cazuri, acum cifra a ajuns la 650, adică de peste două ori mai mult. Totodată, a crescut rata de pozitivitate a testelor și numărul spitalizărilor, în special în rândul copiilor.

Pentru a înțelege situația la nivel local, am verificat datele pentru raionul Soroca. În prezent, la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” sunt internați cinci pacienți cu COVID-19 – doi maturi și trei copii. Cel mai mic dintre pacienți are doar cinci luni. Din fericire, medicii spun că aceste cazuri nu sunt grave și pacienții se află sub supraveghere medicală.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri COVID-19, ANSP recomandă respectarea principalelor măsuri de protecție pentru sănătatea și siguranța populației.

Măsuri recomandate: