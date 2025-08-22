„Starea de bine nu e un lux, ci o necesitate pentru educație de calitate” / GALERIE FOTO

„Starea de bine nu e un lux, ci o necesitate pentru educație de calitate” – acesta a fost sloganul sub care profesorii de limba și literatura română din raionul Florești s-au întrunit joi, 21 august 2025, la reuniunea metodică raională.

Evenimentul, organizat de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, a fost moderat de metodista principală Todiraș Liliana, care a ghidat discuțiile în jurul unor teme actuale, menite să sublinieze rolul stării de bine în procesul de predare-învățare.

Cadrele didactice au fost implicate activ în dialog, și-au împărtășit experiențele și au demonstrat că, pe lângă competențele de specialitate, posedă și abilități de „arhitecți” ai formării elevilor. Profesorii au prezentat diverse tehnici și metode prin care pot cultiva motivația, echilibrul emoțional și un climat pozitiv în sala de clasă.

„Educația de calitate nu poate exista fără un mediu sănătos, plăcut și benefic atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice” – aceasta a fost una dintre concluziile desprinse din cadrul reuniunii.

Astfel, noul an de studii începe pentru profesorii de limba și literatura română cu un mesaj clar: starea de bine nu trebuie privită ca un element secundar, ci ca fundament pentru reușita școlară și pentru o educație modernă, centrată pe elev.