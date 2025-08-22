Cum pot tinerii influența deciziile locale – instruire la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, a avut loc un atelier de instruire și planificare a acțiunilor de advocacy, menit să-i ajute pe tineri să înțeleagă mai bine cum pot participa la procesele democratice din comunitatea lor.

Atelierul a oferit un cadru practic de învățare, unde participanții au descoperit ce înseamnă advocacy și cum pot identifica problemele și prioritățile din comunitate pentru a le transforma în subiecte de dialog constructiv cu autoritățile locale.

De asemenea, tinerii au aflat ce mecanisme există pentru a influența procesul decizional prin inițiative civice și cum pot să promoveze o guvernare mai deschisă și mai responsabilă.

Scopul acestei activități este de a consolida capacitățile tinerilor din Soroca, astfel încât vocea lor să fie auzită, iar implicarea lor să aducă schimbări pozitive în comunitate.