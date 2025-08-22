Tinerii din Soroca au fost informați despre oportunitățile Erasmus+ / VIDEO

Ieri, la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „DACIA” din Soroca, a avut loc o activitate dedicată tinerilor interesați de dezvoltare personală și oportunități internaționale. Evenimentul a fost organizat de organizația non-comercială „Norda” din Drochia, care desfășoară proiectul Caravana „EU și Tu” în cinci raioane din nordul țării: Soroca, Drochia, Edineț, Dondușeni și Rîșcani.

Proiectul este realizat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2025.

În cadrul întâlnirii, participanții au aflat ce înseamnă programul european Erasmus+, care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul. Tinerii au fost informați despre cum pot lua parte la schimburile internaționale de tineri, proiecte care reunesc participanți din mai multe țări pentru a lucra împreună, a învăța unii de la alții și a descoperi culturi noi.

Un exemplu concret este schimbul de tineri ce va avea loc în septembrie, la Bahmut Club, unde participanți vor putea pleca alături de tineri din șase țări europene. Cazarea, mâncarea și transportul vor fi acoperite în totalitate, ceea ce le oferă tuturor șanse egale de a participa.

Pe durata a șase zile, tinerii vor avea parte de un mediu intercultural, simulări, exerciții de team building și activități practice care îi vor ajuta să își dezvolte abilități de comunicare, leadership și lucru în echipă.

Astfel de experiențe aduc multiple beneficii:

dezvoltarea încrederii în sine și a spiritului civic,

descoperirea unor culturi și tradiții diferite,

crearea de prietenii și rețele internaționale,

aplicarea cunoștințelor dobândite în comunitatea locală după revenirea în țară.

Misiunea organizației Norda este de a conecta tinerii, în special pe cei din zonele rurale, cu oportunități educaționale, culturale și profesionale la nivel internațional. Prin Caravana „EU și Tu”, aceștia merg direct în comunități pentru a oferi informații și șanse reale de dezvoltare.