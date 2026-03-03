Constantin Șerepitca – mărturii despre conflictul din 1992 / VIDEO

De către
Elena Cornea
-
0
154

La Liceul Teoretic „Petru Rareș” a avut loc o lecție de istorie, dedicată memoriei și adevărului despre conflictul armat de pe Nistru din 1992. În fața elevilor din clasa a III-a B, ghidați de diriginta Tatiana Lopatiuc, și a celor din clasa a IV-a A, coordonați de diriginta Elena Chistol, a venit un om care a trăit istoria pe propria piele – Șerepitca Constantin.

Erou, tată și bunel, Constantin le-a vorbit copiilor nu doar despre paginile unui manual, ci despre propriile sale amintiri. Provenit dintr-o familie de militari – tatăl și bunelul său au purtat uniforma –, și-a dorit încă din copilărie să urmeze același drum. Dragostea pentru țară și respectul pentru tradiție l-au făcut să aleagă cariera militară.

 Își amintește cum au fost ridicați pe alarmă, urcați în autobuz și trimiși spre necunoscut. A rememorat și noaptea grea din aprilie, când a fost rănit la picior. Avea doar 26 de ani. A fost transportat de urgență la spital, unde a trecut printr-o intervenție chirurgicală. „Eram tânăr și credeam că pot înfrunta orice. Războiul însă te schimbă”.

Întâlnirea nu a fost doar o lecție de istorie, ci o lecție de viață. Elevii au înțeles că în spatele fiecărei date din calendar stau destine, familii și sacrificii. Au aflat că eroii nu sunt doar personaje din cărți, ci oameni simpli, care au avut curajul să-și apere țara.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentScriitor să fii – o binecuvântare a cuvântului
Articolul următorIn memoriam: Părintele Gheorghe Saftiuc. A fost un preot bun și tată adoptiv pentru 18 copii…
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.