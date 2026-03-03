Constantin Șerepitca – mărturii despre conflictul din 1992 / VIDEO

La Liceul Teoretic „Petru Rareș” a avut loc o lecție de istorie, dedicată memoriei și adevărului despre conflictul armat de pe Nistru din 1992. În fața elevilor din clasa a III-a B, ghidați de diriginta Tatiana Lopatiuc, și a celor din clasa a IV-a A, coordonați de diriginta Elena Chistol, a venit un om care a trăit istoria pe propria piele – Șerepitca Constantin.

Erou, tată și bunel, Constantin le-a vorbit copiilor nu doar despre paginile unui manual, ci despre propriile sale amintiri. Provenit dintr-o familie de militari – tatăl și bunelul său au purtat uniforma –, și-a dorit încă din copilărie să urmeze același drum. Dragostea pentru țară și respectul pentru tradiție l-au făcut să aleagă cariera militară.

Își amintește cum au fost ridicați pe alarmă, urcați în autobuz și trimiși spre necunoscut. A rememorat și noaptea grea din aprilie, când a fost rănit la picior. Avea doar 26 de ani. A fost transportat de urgență la spital, unde a trecut printr-o intervenție chirurgicală. „Eram tânăr și credeam că pot înfrunta orice. Războiul însă te schimbă”.

Întâlnirea nu a fost doar o lecție de istorie, ci o lecție de viață. Elevii au înțeles că în spatele fiecărei date din calendar stau destine, familii și sacrificii. Au aflat că eroii nu sunt doar personaje din cărți, ci oameni simpli, care au avut curajul să-și apere țara.

