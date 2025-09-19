Bătaie în dealul Sorocii: s-a aruncat cu pietre și acuzații grave / VIDEO

Un conflict vechi ce durează de mai mulți ani între două familii din dealul Sorocii a degenerat într-o ceartă în care s-a aruncat cu pietre și vorbe grele. Acțiunile huliganice au fost reclamate de ambele părți la organele de drept.

Totul ar fi început pe drumul din preajma casei lor, iar fiecare dintre participanții la conflict ne-a povestit versiuni total diferite.

Ulterior în discuție a intervenit soția bărbatului pentru a ne spune istoria conflictului ce durează de mai mulți ani, și care a degenerat adesea în bătăi.

Cealaltă familie respinge acuzațiile și spune că în realitate totul este altfel.

Între timp cazul a fost înregistrat la Inspectoratul de Poliție Soroca, de unde am fost informați că oamenii legii examinează obiectiv situația, iar ambele părți au primit îndreptări pentru expertize ale traumelor primite. Cel mai degrabă urmează să fie inițiată o procedură penală pe bază de huliganism.

Amintim că anterior familia lui Ivan și Elena Pleșco a declarat că este amenințată și că nu pot trăi în liniște.

Terorizarea continuă chiar și după ce judecata le-a dat dreptate, iar vecinii buclucași au fost amendați.

Menționăm că orice persoană acuzată fără prezentarea dovezilor se prezumă nevinovată până la existența unei decizii judecătorești irevocabile.

