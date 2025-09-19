Ce-au aflat antreprenorii moldoveni aflați în vizită la Bruxelles / VIDEO

Peste 40 de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la mijlocul lunii septembrie la o vizită de lucru în Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. „Observatorul de Nord” a fost prezent pentru a reflecta evenimentul și a transmite cititorilor mesajele oficialităților europene.

Antreprenorii s-au întâlnit cu ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Daniela Morari, și cu reprezentanți ai Direcțiilor Generale pentru Export, Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și Agricultură, unde au fost abordate subiecte privind regulile și posibilitățile de export pe piața comunitară.

Programul vizitei a debutat cu o întrevedere cu Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției pentru Extindere și Vecinătate Estică a Uniunii Europene, care a vorbit despre sprijinul de 1,9 miliarde de euro planificat pentru Republica Moldova prin Mecanismul pentru Reformă și Creștere, în perioada 2025–2027. Banii urmează să fie investiți prioritar în câteva domenii.

Antreprenorii au mai discutat despre oportunitățile de investiții, accesul la finanțare și procesul de extindere europeană, în cadrul unor sesiuni cu reprezentanții EU4Business și GOPA – o companie de consultanță care implementează proiecte de dezvoltare în țările partenere ale UE.