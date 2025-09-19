Uniunea Europeană vrea să ofere acces liber pentru șapte produse agricole moldovenești

Uniunea Europeană ar putea ridica taxele vamale pentru șapte produse agricole din Moldova. Produsele vizate sunt prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.

Până acum, aceste exporturi erau posibile sub un regim temporar introdus în iulie 2022, ca răspuns la războiul din Ucraina. Acest regim a fost reînnoit până la data de 24 iulie 2025.

Obiectivul UE este să treacă de la un regim temporar la unul stabil, pe termen lung. Acest cadru ar oferi predictibilitate producătorilor din Moldova. UE vrea să protejeze și agricultorii sensibili de pe teritoriul său, astfel încât liberalizarea să fie însoțită de clauze de salvgardare.

Moldova trebuie să se alinieze treptat la standardele agroalimentare ale UE până în 2027.

Decizia va fi formalizată în Comitetul de asociere UE-Moldova, în configurația Comerț, prin revizuirea articolului 147 alineatul (4) al Acordului UE-Moldova.