Studiu: Consumul frecvent de energizante crește riscul gândurilor suicidare

Cercetătorii de la Universitatea Națională din Singapore au constatat că consumul regulat de băuturi energizante poate crește probabilitatea apariției gândurilor suicidare chiar și în doze mici.

Această concluzie a fost obținută în urma analizei a 17 studii publicate anterior, care au implicat peste 1,5 milioane de persoane. Autorii au stabilit că o doză de băutură energizantă pe lună crește semnificativ riscul apariției gândurilor suicidare. Totodată, la un consum mai intens, riscul unor efecte psihice negative crește proporțional.

Potrivit cercetătorilor, acest efect poate fi explicat prin combinația de conținut ridicat de zahăr și stimulente, care suprasolicită sistemul nervos și provoacă anxietate.

De asemenea s-a constatat că cafeaua a demonstrat efectul opus. Participanții care consumau peste 60 de cești pe lună se confruntau mai rar cu gânduri suicidare și cu comportamente autodistructive. Autorii susțin că cafeaua poate „ameliora” emoțiile negative și poate contribui la stabilizarea stării emoționale.

Cercetătorii subliniază că asocierile identificate nu dovedesc o legătură cauzală directă, însă au o importanță semnificativă pentru prevenirea tulburărilor de sănătate mintală. Rezultatele obținute pot fi utile în elaborarea recomandărilor privind consumul sigur de cafeină și alte stimulente.

