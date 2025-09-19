De ce se retrage Arhiepiscopul Ioan din funcțiile sinodale?

Mitropolia Moldovei a anunțat în această săptămână că, printr-un decret semnat marți, 16 septembrie 2025, de către Mitropolitul Vladimir, Înaltpreasfințitul Ioan a fost eliberat din funcția de președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, precum și din cea de președinte al Comisiei de examinare a candidaților la hirotonie a Eparhiei Chișinăului.

Înaltpreasfințitul Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, a fost eliberat din aceste funcții din cadrul Mitropoliei Moldovei, în urma cererii depuse personal, motivând lipsa de timp pentru atribuțiile sinodale din cauza responsabilităților eparhiale.

Decizia vine după zece ani în care Arhiepiscopul Ioan a coordonat sectorul media al Mitropoliei. „Întrebările și provocările jurnaliștilor nu m-au stingherit niciodată, iar conexiunea mea cu specialiștii media rămâne a fi deschisă. În 10 ani de activitate în sfera mediatică bisericească, am izbutit să mă împrietenesc cu oameni buni și talentați de la radio și TV”, ne-a declarat acesta.

Arhiepiscopul Ioan a mai explicat că noile sale responsabilități, ca ierarh al Eparhiei Soroca și Drochia din mai 2024, îi rezervau foarte puțin timp pentru activitățile din cadrul Mitropoliei. „O abordare în acest sens am avut-o cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir acum trei luni, expunându-mi punctul de vedere cu referință la aceste funcții, optând ca ele să fie preluate de un episcop-vicar mitropolitan sau de către un cleric al Eparhiei Chișinăului, cu competențe potrivite în domeniu”, a precizat ierarhul.

Mitropolitul Vladimir a exprimat recunoștință pentru activitatea Arhiepiscopului Ioan, subliniind aportul său semnificativ în dezvoltarea sectorului media al Mitropoliei. Totodată, Mitropolia a informat că o decizie finală în legătură cu eliberarea sa din funcția sinodală urmează să fie adoptată la următoarea ședință a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Înaltpreasfințitul Ioan a subliniat că nu a urmărit niciodată funcții, ci s-a străduit să rămână un slujitor al Bisericii. „Fiind slujitor în Biserica lui Hristos, n-am optat pentru funcții vreodată, străduindu-mă să îndeplinesc în ascultare necârtitoare binecuvântările Întâistătătorului și ale Sinodului”.