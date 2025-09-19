Rusia ar putea ataca Odesa prin Republica Moldova — avertismentul lui Oleksii Arestovici

Fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici avertizează că Moscova ar putea încerca să deschidă un nou front împotriva Ucrainei prin Republica Moldova. Potrivit acestuia, demisia lui Dmitri Kozak, considerat singurul apropiat al lui Vladimir Putin care s-a opus invaziei, arată că la Kremlin a învins „partidul războiului”, iar extinderea conflictului este doar o chestiune de timp.

Scenariul descris de Arestovici

Într-o analiză publicată pe rețele sociale, Arestovici susține că Rusia ar putea recurge la o combinație de presiune politică și operațiuni hibride pentru a destabiliza Republica Moldova, urmărind apoi extinderea acțiunilor militare către sudul Ucrainei. El leagă aceste planuri de alegerile parlamentare programate la Chișinău pe 28 septembrie.

„Logica rusească este simplă – eliminarea Maiei Sandu din funcția de președinte printr-un puci parlamentar, prin lichidarea majorității proeuropene. Dacă în Parlament trec forțe proruse, acesta votează suspendarea atribuțiilor președintelui. Constituția permite asta. Formal totul va fi «conform legii», deși, în esență, este o lovitură de stat”, a scris Arestovici.

Potrivit lui, următorul pas ar fi numirea unui procuror general prorus, deschiderea unor dosare penale „la comandă” și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate. „Cumpărarea masivă a voturilor și interzicerea diasporei să voteze – și, voilà, un președinte prorus în Moldova”, a avertizat el.

Operațiuni hibride și amenințarea pentru Odesa

Arestovici afirmă că după preluarea controlului politic la Chișinău ar urma „un val de turiști”, care împreună cu forțe locale și trupele din regiunea transnistreană ar deschide un front hibrid împotriva Ucrainei.

„Turiștii, milițiile populare și armata Transnistriei deschid un front împotriva regiunii Odesa. Omuleții verzi izolează Palanca și Belgorod-Dnestrovsk, în sudul regiunii. Armata rusă «vine în ajutor» guvernului corect al Moldovei cu livrări, bani, informații, trupe, flotă și aviație. Urmează infiltrarea spre Odesa – operațiuni de sabotaj la frontieră, raiduri ale unor grupuri mai mari și acțiuni de diversiune chiar în oraș. Scopul este să creeze imaginea politică a unei «Ucraine fasciste scăpate de sub control» care atacă «Moldova independentă»”, a notat el.

Arestovici consideră că astfel Moscova ar putea exercita presiune dublă asupra regiunilor Nikolaev și Herson, pentru a forța deschiderea unui nou capitol în așa-numitul proiect „Novorossia”.

Concluzie și avertisment

În opinia sa, singura modalitate de a împiedica un asemenea scenariu este acțiunea rapidă și fermă a autorităților de securitate din Moldova și România, precum și conștientizarea de către cetățeni a riscurilor reale de a intra sub influență rusească. Declarațiile lui Oleksii Arestovici reprezintă o analiză și un avertisment politic important. Scenariul descris pune în evidență vulnerabilitățile Republicii Moldova și relevanța sa în contextul securității regionale. Vezi postarea originală AICI.