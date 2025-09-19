În școlile minorităților etnice va fi implementată educația multilingvă, cu accent pe predarea în română și în limba maternă a elevilor

Predarea în școlile minorităților etnice nu va mai fi monopolizată de limba rusă. În următorii doi ani, Ministerul Educației va pilota în mai multe instituții cadrul normativ privind educația multilingvă, așa încât, până în 2030, acest program să fie deja realizat în fiecare a doua școală unde învață elevi reprezentanți ai minorităților etnice, cu accent pe predarea disciplinelor în limba maternă și în limba română, transmite ziua.md.

„Prin aplicarea noului cadru normativ, vor fi oferite șanse egale tuturor elevilor, indiferent de limba maternă, și să dezvolte competențe lingvistice și interculturale adaptate unei societăți moderne și diverse. Elevii vor studia atât în limba română, cât și în limba maternă, precum și în limbi de circulație internațională, pregătindu-se astfel pentru a învăța pe tot parcursul vieții și pentru a se integra mai ușor pe piața muncii. Pentru anii de studii 2025–2026 și 2026–2027 este stabilită o etapă de pilotare, în care prevederile aprobate vor fi aplicate și evaluate în școlile selectate. Rezultatele vor fi analizate și utilizate pentru ajustarea mecanismelor de lucru, înainte ca programul să fie extins la nivel național”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Potrivit cadrului normativ, aprobat de Ministerul Educației, promovarea educației multilingve va fi inițiată în grădinițe şi se va realiza gradual cu respectarea mai multor condiții printre care obținerea consimțământului părinților, asigurarea personalului didactic calificat şi disponibilitatea materialelor didactice corespunzătoare.

„Introducerea limbii române ca disciplină obligatorie, începând cu anul școlar 2025–2026, în grădinițele alolingve reprezintă un prim pas spre implementarea educației multilingve”, se arată în documentul oficial.

Totuși, educația multilingvă va fi instituită în funcție de resursele disponibile ale instituției, precum profesori calificați și manuale necesare.

În perioada de pilotare, autoritățile vor examina mai multe modele. Unul prevede predarea disciplinelor în două limbi, în română şi în limba maternă a elevilor, având ca scop dezvoltarea competențelor lingvistice în ambele limbi. „Este un model frecvent utilizat în şcolile cu elevi din minorități etnice, în care elevii învață în limba lor maternă şi în limba oficială a statului, sprijinind integrarea lor în societatea mai largă”, precizează autorii.

Mai este examinat și modelul de „imersiune deplină”, ce presupune utilizarea a două sau mai multe limbi în educație. Limba română este cea de predare a disciplinelor şcolare, iar limba rusă şi limba minorităților sunt limbi de educație, studiate separat ca discipline şcolare.