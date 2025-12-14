Bătaie între cumnate la Soroca: Motivul o pereche de cercei din aur lăsați la lombard

Într-o seară obișnuită de toamnă, pe o stradă liniștită din Soroca, o neînțelegere dintre două cumnate s-a transformat într-o bătaie cu păruire. Ce a început ca o discuție aprinsă în familie s-a încheiat, câteva săptămâni mai târziu, cu o hotărâre judecătorească și muncă în folosul comunității.

Motivul – o discuție legată de niște cercei din aur, lăsați mai devreme la un lombard. Vorbe grele, reproșuri vechi și nervi adunați au făcut ca lucrurile să scape de sub control.

Una dintre femei a spus în fața instanței că a fost lovită cu mâinile, în mai multe părți ale corpului, și că a rămas cu dureri și urme vizibile. Medicul legist a confirmat acest lucru: pe partea stângă a feței au apărut zgârieturi și leziuni superficiale, care au necesitat câteva zile de refacere. Din punct de vedere legal, rănile au fost încadrate drept vătămare corporală neînsemnată.

Cealaltă femeie a recunoscut doar parțial ce s-a întâmplat. A spus că cearta a pornit brusc, că a fost provocată și că a reacționat încercând să se apere. Instanța a pus însă cap la cap declarațiile, actele medicale și documentele întocmite de poliție și a ajuns la concluzia că a fost vorba despre un act de violență în familie.

Judecătorul a reținut că, dincolo de conflictul punctual, fapta a afectat relațiile din familie și a încălcat limitele legii. Declarațiile victimei au fost susținute de probe clare, iar explicațiile date în apărare nu au fost suficiente pentru a schimba concluzia.

La final, instanța a decis aplicarea unei sancțiuni sub formă de 45 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Executarea sancțiunii va fi monitorizată de Biroul de Probațiune Soroca. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile.