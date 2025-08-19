La Soroca a avut loc Conferința Pedagogică Raională 2025: „Moldova noastră: valori comune, viitor comun” / VIDEO

Pe 19 august, la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca, s-a desfășurat Conferința Pedagogică Raională, ediția 2025, cu genericul „Moldova noastră: valori comune, viitor comun”.

Evenimentul a adunat în jur de 450 de cadre didactice din 44 de instituții de învățământ din raion, inclusiv educatori din instituțiile de educație timpurie, dar și formatori veniți din partea Ministerului Educației.

Conferința, organizată de Direcția Învățământ a Consiliului Raional Soroca, a fost gândită ca o platformă de dialog și schimb de bune practici între profesori, educatori și manageri școlari. Atmosfera a fost una de lucru, dar și de solidaritate, pentru că în centrul discuțiilor s-a aflat elevul și modul în care școala îl poate ajuta să devină un cetățean responsabil, pregătit pentru societatea modernă.

Programul conferinței a fost împărțit în două părți. Dimineața au avut loc reuniunile metodice pe discipline, unde profesorii au discutat despre planificările pentru noul an de studii, dar și despre provocările și soluțiile din practica zilnică. Formatorii din partea Ministerului Educației au prezentat informații actualizate privind curriculumul național și modificările acestuia, oferind recomandări utile pentru aplicarea lor în clasă.

În a doua parte, cadrele didactice s-au reunit în ședința plenară din sala de festivități a Liceului Teoretic „Petru Rareș”. Aici, tema principală a fost importanța valorilor în procesul de formare a unui tânăr. Profesorii au discutat despre cum pot fi promovate respectul, responsabilitatea, solidaritatea și identitatea națională, astfel încât fiecare copil să crească având la bază repere morale clare și adaptate timpului în care trăim.

Totodată în cadrul conferinței, profesorii au avut posibilitatea să-și împărtășească experiența, să afle despre noi metode de predare și să înțeleagă mai bine cum pot contribui la educarea unei generații care să păstreze valorile naționale și, în același timp, să fie pregătită pentru viitor.