Drochia își sărbătorește Hramul cu artiști de renume!

Pe 28 august, locuitorii orașului Drochia și oaspeții din împrejurimi sunt așteptați să marcheze împreună Hramul orașului, într-o atmosferă de sărbătoare, muzică și voie bună. Evenimentul va avea loc în Piața de pe bulevardul Independenței, începând cu ora 18:00.

Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți precum Irina Rimes, Misha Miller, Adriana Ochișanu, Emilian Crețu, Fanfara Hasnaș și Gaby Drăguță, oferind publicului un spectacol incendiar. Seara va fi prezentată de Ion Jalbă, iar organizatorii promit surprize de neuitat pentru toți cei prezenți.