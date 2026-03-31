Concursul de desen pentru tineret „Cum văd eu Dragostea” a fost câștigat de Vlada Tofan din Vărăncău

De către
OdN
-
0
64

Au fost făcute totalurile Concursului de desen pentru tineret „Cum văd eu Dragostea”, la care au participat mai multe tinere talente din localitățățile raionului Soroca, informează Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca. Concursul s-a desfășurat în perioada 14 februarie – 8 martie 2026, rolul de organizator fiind asumat de  Instituția Publică „Centrul Raional pentru Tineret din Soroca”, cu suportul financiar al Consiliului raional Soroca.

Primul loc a fost decernat elevei Gimnaziului din satul Vărăncău, Vlada Tofan, locul secund i-a revenit Taisiei Vieru de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca, iar pe locul trei s-a situat Anastasia Cvasniuc, de la Gimnaziul „Alexandru Lupașcu” din Volovița. De premii de încurajare s-au învrednicit Furdui Maria, elevă la Gimnaziul Vărăncău, Plitoc Ana-Maria, elevă la Gimnaziul Rublenița, Orbu Karina, elevă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, Brighidin Olga, elevă la Gimnaziul Bădiceni și Nacu Patricia, elevă la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca. Câștigătoarea și laureații concursului au primit premii și Diploma Președintelui raionului Soroca. (Foto Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPentru reabilitarea străzilor din municipiul Soroca primăria alocă 5.200.000 de lei
Articolul următorCine este bărbatul reținut în dosarul mitei de 400 de mii de dolari. CNA: ar fi promis influențarea unor decizii în justiție
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.