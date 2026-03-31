Concursul de desen pentru tineret „Cum văd eu Dragostea” a fost câștigat de Vlada Tofan din Vărăncău

Au fost făcute totalurile Concursului de desen pentru tineret „Cum văd eu Dragostea”, la care au participat mai multe tinere talente din localitățățile raionului Soroca, informează Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca. Concursul s-a desfășurat în perioada 14 februarie – 8 martie 2026, rolul de organizator fiind asumat de Instituția Publică „Centrul Raional pentru Tineret din Soroca”, cu suportul financiar al Consiliului raional Soroca.

Primul loc a fost decernat elevei Gimnaziului din satul Vărăncău, Vlada Tofan, locul secund i-a revenit Taisiei Vieru de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca, iar pe locul trei s-a situat Anastasia Cvasniuc, de la Gimnaziul „Alexandru Lupașcu” din Volovița. De premii de încurajare s-au învrednicit Furdui Maria, elevă la Gimnaziul Vărăncău, Plitoc Ana-Maria, elevă la Gimnaziul Rublenița, Orbu Karina, elevă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, Brighidin Olga, elevă la Gimnaziul Bădiceni și Nacu Patricia, elevă la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca. Câștigătoarea și laureații concursului au primit premii și Diploma Președintelui raionului Soroca. (Foto Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)