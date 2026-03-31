Cine este bărbatul reținut în dosarul mitei de 400 de mii de dolari. CNA: ar fi promis influențarea unor decizii în justiție

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au reținut pentru 72 de ore un bărbat într-un dosar de trafic de influență, în care ar fi fost pretinsă o mită de 400 de mii de dolari pentru obținerea unei decizii favorabile într-o cauză penală. Potrivit surselor din procuratură, persoana reținută este Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru.

Conform comunicatului CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați din cadrul instituțiilor de drept și ar fi cerut suma de 400.000 de dolari pentru a interveni în soluționarea unui dosar penal. O tranșă din suma pretinsă a fost transmisă sub controlul ofițerilor anticorupție, moment în care acesta a fost reținut, informează anticoruptie.md

În materialele documentate de anchetatori apar și fragmente de discuții între persoanele implicate, care indică negocierea sumei și presupusul mecanism de influențare a deciziilor. Potrivit CNA, bănuitul ar fi oferit detalii despre pașii prin care ar putea fi obținută o soluție favorabilă, inclusiv prin intermediul unor persoane din sistem.

Pe caz sunt desfășurate în continuare acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.

Numele lui Daniel Plugaru apare și în contextul activității tatălui său, fostul procuror Victor Plugaru, care a gestionat dosarul privind expulzarea profesorilor turci de la liceele „Orizont” în 2018. Atunci, șapte cetățeni turci au fost reținuți și expulzați în aceeași zi, în urma unei operațiuni coordonate de Serviciul de Informații și Securitate, fără proceduri legale de extrădare sau decizii judecătorești. Ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova pentru acest caz, constatând încălcarea drepturilor persoanelor expulzate, iar autoritățile de la Chișinău au fost obligate să achite despăgubiri.