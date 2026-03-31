Bărbat de 46 de ani reținut, fiind suspectat de implicare în activități ilegale cu substanțe narcotice

Polițiștii Inspectoratului din Drochia au desfășurat acțiuni operative, în baza unor informații privind consumul și comercializarea drogurilor pe teritoriul raionului. În urma intervenției, un bărbat de 46 de ani a fost reținut, fiind suspectat de implicare în activități ilegale cu substanțe narcotice, informează provincial.md.

La percheziția corporală au fost depistate substanțe sintetice și un dispozitiv artizanal destinat consumului de droguri. Acestea urmează a fi expertizate. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.

Orice informație despre activități suspecte poate fi comunicată la 112 sau la cel mai apropiat inspectorat de poliție.