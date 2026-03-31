Pentru reabilitarea străzilor din municipiul Soroca primăria alocă 5.200.000 de lei

După iarna grea, primăria municipiului Soroca a început plombarea gropilor, care au apărut pe străzi ca ciupercile după ploaie. În prezent este în plină reparație strada Ștefan cel Mare din cartierul Fabricii de tricotaje, zona magazinului „Avangard”.

Lucrările de reabilitare a drumurilor sunt efectuate de Societatea pe Acțiuni „Drumuri-Soroca”, care a câștigat licitația respectivă, iar pentru lucrări primăria municipiului va aloca, din bugetul local, nu mai puțin de 5.200.000 de lei. Autoritățile muniucipale mulțumesc locuitorilor urbei pentru înțelegere și susținere. (SURSA: Serviciul de presă al primăriei Soroca)