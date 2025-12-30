Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova

Așa a decis Curtea de casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, iar decizia instanței este definitivă și irevocabilă și intră în vigoare din momentul pronunțării.  După cum scrie Agenția Proprietății Publice „…Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025, prin care a fost recunoscut dreptul de proprietate al Republicii Moldova, în persoana Agenției Proprietății Publice, asupra bunurilor imobiliare ce fac parte din complexul sanatorial”.

Așadar, în proprietatea Republicii Moldova revin nouă obiecte imobiliare care fac parte din complexul Sanatoriului Moldova.

 


