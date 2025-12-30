Stopfals.md a împlinit opt ani

Portalul Stopfals.md marchează 8 ani de la lansare. În această perioadă, a devenit un reper pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se răspândesc și cum pot fi demontate falsurile și manipulările, care sunt cele mai grave dezinformări din spațiul informațional al Republicii Moldova și cine le propagă.

Stopfals.md este unica redacție din R. Moldova semnatară a International Fact-Checking Network (IFCN), aspect care garantează cele mai înalte standarde deontologice și de calitate. La fel, activitatea noastră are loc în baza unei metodologii.

Începând cu 29 decembrie 2017, echipa Stopfals.md a publicat mii de articol și sute de videouri și infografice, explicând pe înțelesul tuturor unde se ascunde manipularea. Platforma a devenit un instrument de educație media, folosit de profesori, studenți, jurnaliști și cetățeni.

Timp de opt ani am demontat mituri (de la știri false despre pandemie și război, până la manipulări economice și energetice), am explicat mecanismele propagandei (cum se construiesc narațiunile false, cine le răspândește și cu ce scop), am făcut schimburi de informații și experiență cu organizații de fact-checking de peste hotare și am contribuit la educația media din R. Moldova (prin ghiduri, articole explicative și campanii care ajută publicul să recunoască dezinformarea). Ultima campanie de succes desfășurată de Stopfals.md au fost cele șase ediții de CHECKATHON, unde am dezmințit falsurile și manipulările de la dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 2025, difuzate la Moldova 1 și Radio Moldova.

Într-o lume unde informația circulă mai repede decât oricând, iar rețelele de socializare amplifică dezinformarea, Stopfals.md rămâne un spațiu sigur pentru verificarea faptelor. Misiunea noastră este simplă: să ajutăm cetățenii să distingă adevărul de manipulare.

Vom continua să muncim pentru a aduce adevărul în casele oamenilor, vom fi mai prezenți pe social media și vom investi în educația media pentru a contribui la o socitatate mai rezilientă la dezinformare.

Vă mulțumim că ne sunteți alături și ne urmăriți!

Echipa Stopfals.md